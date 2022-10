Gemelle campionesse del minienduro | premiate le monrealesi Karola e Valentina La Mantia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, premia leLa, eccellenze del, che hanno conquistato il bis al Trofeo Delle Regioni 2022. Ieri in Sala Rossa il primo cittadino e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco hanno donato due medaglioni con il logo del Comune di Monreale alleLa. (Monrealelive.it)

GenovaQuotidiana

'E' stata un'emozione indescrivibile diventare" esordiscono le sorelle/- aspettavamo questo risultato da tanti anni. Questo risultato è stato ottenuto grazie a tante persone che ...- Duee due ori alla World Cup Taekwon - do , giocata quest'oggi, 5 ottobre, a Capodistria in . È una storia incredibile che parte da Oderzo, quella delle ventitreenni Agnese e Linda Saccon , che ... Scompare Massimo D'Amato, il padre delle campionesse gemelle Alice e Asia Anna Falchi è stata messa in difficoltà dal suo collega Salvo Sottile a I fatti vostri. "Mai stata così volgare", ecco le parole della conduttrice. Anna Falchi è una nota conduttrice, la quale da un p ...Agnese e Linda Saccon, campionesse taekwondo, ospiti questa mattina negli studi del programma di Rai Uno, I Fatti Vostri: ecco le loro parole ...