FakeYou | come funziona e quali sono i rischi dell’app che parla con le voci di Giorgia Meloni e Gerry Scotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Se avete sempre desiderato mettere in bocca a personaggi famosi frasi che loro non direbbero mai, il vostro sogno ora può diventare realtà. Merito della piattaforma, che consente di riprodurre, attraverso la tecnica del deepfake, qualsiasi voce si voglia. Non è un caso, allora, che negli ultimi giorni soprattutto su Twitter e TikTok spopolino brevi audio in cui esponenti del mondo politico e dello spettacolo facciano dichiarazioni molto spesso spiazzanti. Per quel che riguarda l’Italia vanno forte gli audio con ledie Silvio Berlusconi. Se in molti casi si tratta di commenti ironici, altre volte il contenuto è decisamente spinto e pesante. Per questo motivo bisogna tenere presente i possibiliderivanti dall’uso di ...