Carlo III | i primi dettagli sulla cerimonia di incoronazione e data

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Laavrà luogo il 6 maggio Da diverse settimane, dopo la morte della Regina Elisabetta il sovrano è diventatoIII, figlio della compianta sovrana di Filippo di Edimburgo. Dopo diverse indiscrezioni che parlavano diIII incoronato il 3 giugno, la Royal Family ha dato annuncio a riguardo. L’avrà infatti luogo non il 3 maggio (il 2 del 1953 era stata incoronata Elisabetta) ma il 6 maggio 2023. Intanto i media britannici hanno diffuso anche i. Ladovrebbe essere molto scherma e snella con la volontà da parte diIII di dare un segno di modernità e di non perdersi in inutili fronzoli. L’, nota con il nome di Operation Golden Orb, dovrebbe avere luogo all’abbazia ...

... Mike Tindall , ex campione di rugby e marito di Zara Phillips , figlia della principessa Anna (la regina Elisabetta era dunque sua nonna e reè suo zio), ha accettato l'offerta di essere ...L'Incoronazione sarà il 6 maggio: in sordina, come vuole re. Ma non mancano le polemiche Sarà un'Incoronazione veloce - appena un'ora - e con pompa e cerimoniali al minimo, quella die della regina consorte Camilla. La data, il 6 maggio, ...Re Carlo III ha scelto una data insolita per la sua incoronazione, ovvero il giorno del compleanno del primogenito di Harry e Meghan, dando adito a diverse polemiche ...Con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace svela la data in cui ci sarà l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III.