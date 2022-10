Barcellona - Inter | bocciati e promossi | spiaze solo a Xavi l' agitato

Il presidente delè tornato a parlare del rigore non assegnato ai blaugrana nella sfida contro l'di Champions Il presidente del, Joan Laporta, ha parlato ai canali ufficiali blaugrana di vari argomenti tra cui gli errori arbitrali nella sfida di Champions League contro l'. ...Commenta per primo L'ottiene un pareggio storico ache l'avvicina agli ottavi di finale di Champions League. Un ruolo importante in questa partita l'ha avuto anche Robin Gosens che, partendo dalla ...La partita Inter - Salernitana di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campio ...Intervistato ai canali ufficiali del club, il presidente blaugrana aggiunge: "Ho parlato e reagito con l'Uefa". E su ...