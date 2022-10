Totti riceve il Tapiro «Non lo dica a Ilary | altrimenti fa sparire anche questo…»

(Di martedì 11 ottobre 2022)e Staffelli «Non lole fa». “Questo” è ild’oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco, la cui separazione dalla moglieBlasi è il caso mediatico dell’anno. L’inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell’ex capitano della Roma, che gli sarebbero stati portati via daBlasi. «Lei è della Magica, ma la magia l’ha fattache le ha fattotutti gli orologi», lo incalza Staffelli. Marisponde con un sibillino: «Dici? Vediamo…». A quel punto l’inviato chiede al Pupone se gli danno più fastidio gli sfottò ...

L'ex capitano della Roma ha ricevuto il premio ironico da Valerio Staffelli dopo la separazione con Ilary Blasi Francesco, ex capitano della Roma, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli dopo la separazione con Ilary Blasi, come 'caso mediatico dell'anno'. Le parole dell'ex numero 10 dopo la consegna dell'...In Italia, di recente, la storia della separazione tra il calciatore Francescoe la ... Tra questi c'è il fatto che ogni storia, anche quella di nessun interesse pubblico,una ...L’inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell’ex capitano della Roma, che gli sarebbero stati portati via da Ilary Blasi. «Lei è della Magica, ma la ...Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’oro a Francesco Totti. L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto l’ex attaccante: «Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire ...