La Gazzetta dello Sport

Lariflette su quando sottoporre Paulo Dybala alla risonanza magnetica prevista per oggi. Causa versamento al retto femorale della coscia destra, quello dove è occorsa la lesione, l'ecografia di ...... con alcuni amici e compagni, ci siamo già trovati dinanzi aldi dover lasciare il partito ... Ultima domanda: Barbagallo deve optare per Palermo o"Barbagallo è un enigma. Ma se vuole ... Roma, il dilemma Dybala: la risonanza potrebbe slittare a domani La SIOI – UNA Italy e la Reale Ambasciata norvegese in Italia, in collaborazione con l'High North Center for Business and Governance della Nord University di Bodø e con l’Arctic University of Norway, ...Il leader di Azione ormai guastatore del centrosinistra verso un nuovo tira e molla. A gamba tesa nel congresso di Letta&Co. Nel Lazio avverte: no ai grillini, schieriamo una personalità democratica.