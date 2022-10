Karagumruk | Pirlo ad un passo dall’esonero | decisiva la prossima partita

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’avventura di Andreain Turchia sembra essere vicina a giungere al termine. L’ex tecnico della Juventus non è infatti riuscito ad incidere alla guida del, club che dopo otto giornate occupa la terzultima posizione in SuperLig. La sconfitta per 5-4 contro il Fenerbache avrebbe spinto la dirigenza a dare un ultimatum all’allenatore italiano. Decisivo dunque il prossimo impegno di campionato contro l’Hatayspor, in quello che sarà uno scontro diretto per la classifica ma anche un match da dentro o fuori per. SportFace.

Con, alci sono gli italiani Biraschi e Ricci in una rosa che ha in attacco Borini, in porta l'italo - turco Baniya e Viviano.