(Di martedì 11 ottobre 2022) Ostia – Non solo la pandemia: anche situazioni di disagio, consolidate o temporanee, creano enormidi inserimento lavorativo. Da questo presupposto è nato il”, progettato dalla CooperativaLa Isla Bonita che nel 2021 ha vinto il bando “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali” da Lazio Crea. Ilha come obiettivo di rendere nuovamente pronte per il mercato delemarginate per passati giudiziari, situazioni familiari complesse o mancanza di esperienza lavorativa. Ilha posto al centro la formazione d’eccellenza, l’accesso alle più recenti metodologie e la possibilità di provare lavori del ...

Il Faro online

...non sarebbe sufficiente né risolutivo e mancano tutti gli altri elementi di caratteree ... "Ildovrebbe prevedere una programmazione d'insieme e un confronto con i commercianti e i ...... vogliamo vivere da protagonisti le sfide per ileconomico edell'Italia, mettendoci a disposizione delle istituzioni". Ferrieri rivolge un appello al futuro governo perché "mantenga ... Il Rilancio sociale parte dal X Municipio: al via il progetto per reinserire nel mondo del lavoro persone in difficoltà Oltre 250.000 utenti unici hanno partecipato, tra presenza e collegamenti da remoto, al primo Festival del Metaverso in Italia, organizzato dall'Angi alle Ogr Torino. (ANSA) ...Resta poco tempo per fare una riforma pensioni che eviti il ritorno integrale fra due mesi delle regole Fornero.