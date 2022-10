Il Milan affonda con il Chelsea | 2-0 con reti di Jorginho e Aubameyang Con Salisburgo e Zagabria i rossoneri non possono sbagliare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilè una gran bella squadra, Mason Mount un giocatore sontuoso e le idee di gioco di un allenatore come Graham Potter molto interessanti. Ma la partita del quarto turno dei gironi di Champions League vinta a San Siro contro ilper 2-0 è poco giudicabile visto che isono rimasti in dieci dopo venti minuti per una decisione stravagante dell’arbitro tedesco Siebert. Già, perché al diciannovesimo Mount scappa a Tomori che lo contrasta mettendoci anche il fisico, il contatto di sicuro c’è: la trattenuta anche, seppur non trascendentale. Per l’arbitro però è rigore ed espulsione. Magari la teoria potrebbe trovare giustificazione su un manuale di calcio scritto, e in tempi in cui il Var potrebbe correggere l’errore c’è pure la filosofia dell’intensità del contatto a complicare le cose. Certo è che nell’applicazione ...