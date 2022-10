Cessione Sampdoria | la FIGC vigile sulla trattiva

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lavigiladella: dopo il closing la federazione vuole la presentazione dei documenti da parte degli Al Thani Continua a tenere banco ladellae anche la, che pur non avendo nessun ruolo nella trattativa, vuole vederci chiaro. La federazione sta monitorando la situazione in attesa del closing. L’acquirente, in questo caso lo sceicco Faleh Al Thani, dovrà depositare entro quindici giorni dall’acquisto la documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, confermando quest’ultima con l’attestazione di una o più banche italiane o straniere. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

La chiusura della trattativa per cedere la Sampdoria allo sceicco Al Thani è in dirittura d'arrivo da qualche tempo. Addirittura, era stata ipotizzata come data del closing prima inizio ottobre, poi l' 8 e il 10 dallo stesso Francesco Di Silvio. Anche la FIGC, pur non avendo alcun ruolo in alcuna trattativa, monitora la possibile cessione della Sampdoria, in attesa del closing annunciato da Di Silvio inizialmente per il 10, e ora spostato. Francesco Di Silvio slega la cessione della Sampdoria da quella del Braga, ma non si sbilancia su una possibile data del closing ...