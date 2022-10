Cartelle esattoriali spedite da pec non valide | adesso l?Agenzia si mette in regola ma resta il nodo ricorsi

I giudici tributari, sempre più spesso, si erano trovati a dover decidere la validità dellenotificate dal Fisco che venivano consegnate da caselle pec 'sconosciute'. L'appiglio ...... Comuni e Regioni per i tributi locali), affidati mediante ruolo all'Agente di riscossione e non saldati entro i termini, ed anche le, emesse direttamente dall'Agente di ...I ricorsi ormai stavano arrivando a pioggia. Così il Fisco ha deciso di correggere la rotta. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha inserito nei pubblici registri tutte le caselle ...L a povertà, la forza di non rassegnarsi, gli espedienti per portare avanti la famiglia e permettersi almeno le cose normali. Le vite al margine di due fratelli in un paese del Sud sono il cuore di La ...