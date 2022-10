Anna Tatangelo finisce nel mirino di Vincenzo Di Lucia | “Era cattiva”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri sera, su Rai 2, è andata in onda una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile. Come sempre, l’appuntamento è stato caratterizzato da tante risate e saparietti divertenti. Ovviamente non sono mancate le spassose imitazioni diDi. Una di queste, in particolare, ha creato un grande caos in studio. Il comico, infatti, ha tirato in ballo la vita sentimentale di, ospite dello show. La reazione della cantante è stata esilarante. Stasera Tutto è Possibile, l’allusione diDiaccende lo studio:protagonista Stasera Tutto è Possibile ha come obiettivo quello di far sorridere il pubblico. Si tratta di un intento decisamente ambizioso che, non sempre, è di facile realizzazione. ...