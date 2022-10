Spinte e offese sul bus da parte del branco | adolescente salvato da autista Atac

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stava facendo il suo lavoro, era alla guida del bus Atac come ogni giorno quando, improvvisamente, si è accorta di un gruppo di adolescenti. Nulla di strano, tutto normale, se non fosse che ad attirare l’attenzione di Simona, autista Atac e mamma di una bimba, sia stato proprio quel ‘’, quei ragazzi che stavano insultando e minacciando un loro coetaneo. Lei non si è voltata dall’altra: li ha guardati con attenzione, poi quando ha capito che gli insulti non finivano lì è intervenuta per mettere un freno a quella violenza. A quell’ennesima pagina di bullismo. Bullismo sul bus Atac Simona, come ha spiegato l’azienda Atac sui social, stava guidando il mezzo quando ha visto il gruppo di ragazzi inveire contro un giovane., minacce, insulti. E via con gli spintoni. Tanti contro uno. I bulli contro l’indifeso, che ...

StatoQuotidiano.it

... per non parlare poi delle contrapposizioni politiche più o meno. Ma non tutti sono così ... dove io e lei eravamo ferme sulle nostre posizioni ma non ci siamo mai- in uno dei tanti post ..."Tocca a me", "No scusi, sono arrivato prima io", e giù un crescendo diseguito dalla sfida ... No te lo do io", e dalle". Il più anziano è caduto a terra sbattendo contro una delle casse ... Mattinata, maestra di Manfredonia rinviata a giudizio per maltrattamenti