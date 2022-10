Sopravvissuti fiction con Lino Guanciale | dove è stata girata? Quante puntate sono? Trama e cast

Diretta da Carmine Elia , prodotta da Rai, ZDF , France Télévisions e Rodeo Drive ha come protagonista Lino Guanciale .- ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA In questa seconda ...Lunedì 10 ottobre su Rai1, tutti pronti per vedere la seconda puntata di, lache racconta il viaggio di 12 passeggeri a bordo della nave Arianna. La trama, sei puntate in tutto, è stata scritta da quattro allievi della prima edizione del Master di ...Sopravvissuti, la nuova fiction Rai con Lino Guanciale, andrà in onda prossimamente. Quante puntate sono Qui tutte le news!Questa Sera, in prima serata su Rai 1, la Seconda Puntata di Sopravvissuti, con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Pia Lanciotti. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo fra poche ore.