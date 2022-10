Oroscopo Branko Lunedì 10 Ottobre 2022 | Acquario sereno

Leggi su zon

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’diper oggi,10Ariete Iniziate la settimana con una bella carica emotiva che vi consente di raggiungere i risultati più strabilianti. Toro Buon inizio di settimana per te, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e i compiti quotidiani. Gemelli Approfittate della giornata per chiarire alcuni dettagli, specialmente in ambito familiare. Cancro Evitate se potete di mettere troppa enfasi nelle situazioni, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Leone Vi aspetta una giornata dinamica e movimentata, nel corso della quale avrai modo di prendere un’iniziativa concreta. Vergine Mercurio è nel segno per cui approfittate di queste ultime ore per fare appello alle sue risorse, all’acume analitico, alla capacità di cambiare punto di vista con ...