Napoli | tentata rapina | vittima reagisce e viene ferita

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo una prima ricostruzione alcuni sconosciuti avrebbero puntato un’arma contro il 49enne per portargli via l’orologio che aveva al polso. La sua reazione avrebbe portato i malviventi ad esplodere alcuni colpi. Uno lo avrebbe raggiunto alla gamba. Laè un cittadino rumeno di 49 anni. Il fatto è accaduto ieri sera al corso Malta, a. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. L'articolo proda Anteprima24.it.

