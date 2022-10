Minacce a un pastore in Valle Caudina | assolti padre e figlio

Leggi su anteprima24

Si è tenuto innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, il processo a carico di Pietro Cuozzo, di 55 anni, di Paolisi, e di Ettore Cuozzo, di 34 anni, anche lui di Paolisi, imputati digravi e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assistiti dall'Avv. Vittorio Fucci. In particolare i Cuozzo,, usavanoe violenza, nei confronti di un, affinché non recintasse un terreno, ubicato in Airola, da utilizzare per il pascolo. Il Tribunale di Benevento, in primo grado, nel 2016, aveva condannato i Cuozzo ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento ed ha assolto Pietro ed Ettore Cuozzo.