Maestrelli-Wolf oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Firenze 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Francescosfiderà JJal primo turno dell’Atp 250 di. Scende in campo il primo degli azzurri impegnati nel torneo toscano, ma soprattutto arriva l’esordio a livello di circuito maggiore per il pisano classe ’02. Il giusto premio per una stagione che ha iniziato da n°757 del ranking mondiale a gennaio, e che lo vedecome n°180. Giocatore assolutamente valido anche sulle superfici veloci, come dimostrano la qualificazione sfiorata agli Us Open e la semifinale raggiunta qualche settimana fa nel challenger di Cassis, sconfiggendo un top 70 quale Lestienne. L’avversario odierno di certo non è dei più facili:partirà con i favori del pronostico, anche lui vicino alla classifica migliore della sua vita al n°75. Non arriva da un periodo brillante ...