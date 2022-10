Maccabi Haifa-Juventus in tv | Champions League | dove vederla in chiaro | orario | programma | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Comincia il girone di ritorno nella UEFAper: con la consapevolezza che bisognerà guardare anche al risultato dell’altro match con protagoniste Benfica e PSG, i bianconeri devono innanzitutto concentrarsi sul superare la squadra israeliana. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è reduce da una brutta prestazione (con conseguente sconfitta) contro il Milan; giunti al giro di boa nella massima competizione europea, è l’occasione giusta per rialzarsi e puntare alla vittoria, importante per la classifica del girone. Sarà possibile seguire l’incontro di domani martedì 11 ottobre alle ore 18:45 in diretta televisiva su SkySportUno (canale 201 di Sky) e insu SkyGo, NOW Tv e Mediaset Infinity+. Calcio, Serie A 2022-2023: Roma-Lecce 2-1. ...

La partita di Champions contro ildiventa cosi 'l'ultima spiaggia' non solo per la Juve, per cercare di salvare la stagione evitando di 'retrocedere' in Europa League, ma soprattutto ...1 - 4 21:00 Juventus -3 - 1 21:00 Benfica - PSG 1 - 1 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 13:15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 ...La Juventus dovrebbe allontanare il tecnico livornese: nessun dubbio dopo il ko contro il Milan a San Siro. Out Allegri ...Maccabi Haifa ancora ko: nuova sconfitta in campionato per la formazione israeliana, martedì la sfida alla Juve Serata nera per la Juventus, ma al Maccabi Haifa di certo non è andata meglio. I ...