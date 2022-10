LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Christian Parlati supera il primo turno e affronterà Mehdiyev Attesa per Mungai e Martina Esposito

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.25:no ilil portoghese Egutidze chel’olandese Van T End e lo spagnolo Mosakhlishvili che incontrerà l’ungherese Toth 7.18: Il francese Mathieuile se la vedrà con il brasiliano Gomes nei sedicesimi 7.15: Vittorie per il greco Tselidis cheai sedicesimi l’austriaco Borchashvili, per il coreano Han cheil turco Zgank, che ha sconfitto Grigorian degli Emirati Arabi Uniti e per l’olandese Smink che se la vedrà con il tedesco Trippel 7.07: Il ceco Zilkail dominicano Florentinno eBobonov ai sedicesimi 7.04: E arriva, con relativa tranquillità, l’ippon di ...

Ci proverà Christian Parlati nei 90 kg, nonostante un probabilissimo secondo turno contro il n.1 del ranking mondiale Mehdiyev che in caso di vittoria gli aprirebbe uno spicchio di tabellone ...9:28 Con le sconfitte all'esordio di Antonio Esposito e Nicolle D'Isanto si chiude la domenica italiana a Tashkent (Uzbekistan). 9:26 Arriva l'ippon della giapponese numero 13 del ranking. Match mai ...Ancora una giornata di Judo spettacolare alla Humo Arena ai campionati mondiali in Uzbekistan. Giornata speciale per la Georgia ma anche il Giappone sta viveno una stagione d'oro e continua a collezio ...Grande entusiasmo a Tashkent per la terza giornata dei campionati mondiali di judo. I locali sono sempre più appassionati e coinvolti dalle iniziative collaterali. Giornata storica per Mongolia e Bras ...