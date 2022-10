L'HuffPost

...eccellente dal gallerista Franco Soffiantino grande amico che ha scritto una lettera,poi ...esempio in un contemporaneo che vive di ego e narcisismo, dove per lui invece la prerogativa ...La magia di sempre, la messinscena caposseliana, resa persinodal fondale luminescente ... come titolava lo spettacolo, non potevano dar lustro migliore a un appuntamentodi suo. Il ... Il commovente (e raro) elogio del progresso del Nobel Annie Ernaux Il Premio 2022 per la Letteratura è meritato, è una grande scrittrice. E chissenefrega delle sue posizioni politiche ...Selvaggia Lucarelli esibizione fidanzato carica di emozione a Ballando con le Stelle. L'opinionista si è commossa, ecco perchè ...