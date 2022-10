Dwayne Johnson | Non sono un politico | essere padre è la cosa più importante per me

(Di lunedì 10 ottobre 2022)spiega perché sta scegliendo la genitorialità al posto della presidenza: "Nonun, lapiùper me èpresente come"the Rock"ha deciso di esprimere il suo pensiero in merito decisione di non entrare nel mondo della politica, nonostante, come ha dichiarato in un nuovo post pubblicato su Instagram, sia stato esortato a considerare la possibilità. La famiglia al primo posto, queste le prime parole dell'attore in una conversazione con Tracy Smith per la CBS. Oltre a crescere le figlie Jasmine, 6, e Tiana, 4, con la moglie Lauren Hashian,è anche papà di Simone, 21 anni, dal suo primo matrimonio con Dany ...

Agenzia ANSA

In una recente intervista con Collider , i produttori d i Red Notice Beau Flynn e Hiram Garcia hanno parlato dei sequel del film con, Gal Gadot e Ryan Reynolds. LEGGI - Jungle Cruise 2: The Rock ed Emily Blunt hanno grandi idee secondo il produttore Stando ai due, l'intento è ancora quello di dirigere I sequel ...In un'intervista con Collider , Beau Flynn ha parlato delle possibilità di un Jungle Cruise 2 dopo il film dell'anno scorso coned Emily Blunt . LEGGI - The Rock ed Emily Blunt sono stati ripresi dalla Disney per le battute sulle "palline anali" nelle interviste di Jungle Cruise Stando al produttore, per il ... Dwayne Johnson, 'Black Adam' è nel mio Dna Dwayne Johnson spiega perché sta scegliendo la genitorialità al posto della presidenza: "Non sono un politico, la cosa più importante per me è essere presente come padre" Dwayne "the Rock ...Da San Siro sold-out, fino al Club 40/40 di Jay-Z a Manhattan, passando per gli oltre 150 Paesi collegati, l’energia e l’amore per i colori rossoneri ha unito milioni di persone. Tanti ...