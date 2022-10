Due turiste belghe sono state uccise da un' auto pirata a Roma

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - Duemorte investite da un'sulla bretella dell'A/24 in direzione, all'altezza di Tor Cervara. Le due ragazze, di 25 anni, erano in Italia per una vacanza. Le giovaniinvestite enella serata di sabato dopo essere scese da un Ncc sul quale viaggiavano per soccorrere alcune persone coinvolte in un altro incidente avvenuto poco prima. All'improvviso sarebbe sopraggiunto l'altro veicolo che le ha colpite in pieno scaraventandole a metri di distanza. Secondo quanto si apprende, nella serata di domenica un sospettato è stato individuato dalle forze dell'ordine e condotto negli uffici per accertamenti. Ad indagare la Polizia Stradale.

