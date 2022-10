QN Motori

Il cambio di marcia:è stato il primocinese ad avere un approccio internazionale e per 19 anni consecutivi è stato il costruttore cinese che ha fatto registrare i migliori risultati ...Laè stato il primocinese ad avere un approccio internazionale e in 19 anni è arrivata a vendere due milioni di automobili. "Siamo stati in testa alle esportazioni di veicoli a ... Chery, il Marchio cinese arriva in Italia con modelli e rete di vendita - QN Motori Il debutto è atteso nei prossimi mesi: la Suv elettrica sarà il primo modello disponibile sul nostro mercato e nei piani c'è anche l'intenzione di realizzare una rete di vendita e assistenza ...Federico Ceccherini, difensore del Verona, è stato espulso nella gara di oggi contro la Salernitana: col Milan sarà squalificato Nel parapiglia finale di Salernitana-Verona, successivo alla rete della ...