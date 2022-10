Benevento | ieri malore e trasporto in eliambulanza a Napoli per un giovane rugbista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura e tanta preoccupazionemattina al campo ‘Alfredo Dell’Oste’ in zona Pacevecchia a, poiché un giovanissimodi appena 12 anni del capoluogo ha accusato unmentre partecipava ad un torneo proprio presso la struttura sportiva di via Aldo Moro. Il ragazzino, figlio di un commerciante della città, che in quel momento non era in contatto con alcun avversario, è crollato al suolo privo di conoscenza. Immediatamente soccorso dal personale medico che si trovava a bordo campo, è stato trasportato dal 118 presso il vicino ospedale ‘San Pio’. Qui i sanitari, dopo averlo intubato e stabilizzato, a causa delle sue precarie condizioni, hanno richiesto il trasferimento viaal più specializzato ospedale pediatrico ‘Santobono’ di ...

