Beautiful anticipazioni | Sheila schiaffeggiata ma non pentita E’ pronta per la sua vendetta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Eric ha provato a spiegare a Finn tutto quello cheè stata per la famiglia Forrester. Ha parlato di come si erano amati, di un sentimento forse che entrambi provavano ma poi dell’amara scoperta: per la donna era un amore tossico che l’ha portata a macchiarsi di molti reati, di colpe che neppure con il carcere potrà pagare. Finn ascolta scioccato tutto quello che la famiglia ha da dire sulla sua mamma biologica, mai avrebbe pensato che il giorno più bello della sua vita, si sarebbe trasformato in un incubo. E ledici rivelano che molto altro deve ancora accadere. Nella puntata di domani 11 ottobre 2022, vedremo quale sarà la reazione di Finn di fronte alle parole di Steffy. La Forrester affronterà faccia a faccia, ricordandole anche di quanto tentò di uccidere sua madre. Insomma ...