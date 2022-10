Ascolti Tv analisi 9 ottobre | Serena Rossi cala un po’ ma stravince Fazio ripete il 2021 e batte Papi Giletti Wanna Marchi pareggia con Brindisi Efe Bal F1 e Premier League in evidenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022)al top: Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,784 milioni e 25,22%; “Mina Settembre” primo episodio a 4,769 milioni e 24,91%, il secondo a 4,532 milioni e 27,9%; “I Soliti Ignoti” a 4,527 milioni e 22,8%. Reazione a catena 4,045 milioni e 24,7% con la seconda parte. Tg1 delle 13.30 a 3,940 milioni e 28,1%. Su Canale5 il Tg5 delle 20.00 a 3,768 milioni e 19,7%., Fabioed Enricoin sfida per il podio, Massimoe GiuseppesulI’approfondimento. I Motori (la Formula 1 al mattino da Suzuka) e il calcio (Roma-Lecce alla sera su Dazn) e lo sport in generale hanno inciso meno del solito sui risultati delle generaliste domenica 9. La serata, invece, è stata caratterizzata dal ritorno in prime time di ...

