Wta 250 Monastir 2022 | Mertens domina Cornet e si aggiudica il titolo

(Di domenica 9 ottobre 2022) La belga Eliseè la vincitrice del Wta 250 di. Nell’atto conclusivo ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-0 Alizé, al termine di una sfida che nonostante il punteggio è stata caratterizzata da games anche molto lottati. D’altronde 1h e 22? di gioco per giocare solo quattordici games non sono pochi. Eppure la transalpina era stata la giocatrice ad impressionare maggiormente nel corso della settimana ed in particolar modo nella semifinale contro Kudermetova. La belga, come un po’ in tutta la stagione, non aveva giocato il suo miglior tennis e aveva faticato abbastanza in un paio di turni. Invece finale senza storia a favore di, che vince il settimoWta della sua carriera in singolare. SportFace.