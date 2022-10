Questione Sarim | il sindaco rassicura | ma il timore resta tra gli operai agropolesi

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 9 ottobre 2022) di Arturo Calabrese Ad Agropoli, non si placano le polemiche sullae sale la preoccupazione dei dipendenti. L’azienda salernitana, che nella città cilentana si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha inviato alRoberto Antonio Mutalipassi e all’ufficio responsabile una missiva in cui si chiedeva il pagamento di insolute mensilità, ponendo come possibilità concreta quella dell’impossibilità da parte della scrivente di non essere in grado di pagare gli stipendi di ottobre agli. La lettera, che è circolata sui social e che ha creato non poca paura tra gli, ha scatenato varie polemiche tra la cittadinanza e ha scatenato l’ira della minoranza, subito pronta a darsi da fare per avere chiara la situazione. Solo in serata, il ...