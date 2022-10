Milano | spintoni e calci a carabinieri | arrestato

(Di domenica 9 ottobre 2022), 9 ott. (Adnkronos) - Ihanno, la scorsa notte a, un 28enne di origine marocchina per resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, danneggiamento aggravato e false attestazioni. Il giovane, senza fissa dimora in Italia, è stato rintracciato in pieno centro, non lontano da piazza Duomo, dopo che un 17 anni ha raccontato ai militari di essere stato colpito alla gamba con un bastone da un connazionale intenzionato a rubargli il borsello. Una volta rintracciato, l'aggressore ha prima fornito false generalità agli uomini in divisa poi, probabilmente a causa dell'abuso di alcol, ha iniziato a urlate e spintonare i militari, riuscendo anche a piegare il tergicristallo di una delle auto di servizio. Una volta in caserma, durante le procedure di identificazione, alla richiesta di ...

