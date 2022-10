(Di domenica 9 ottobre 2022) «Il basso popolo ebbe sempre una gran ripugnanza per tutto ciò che è emanazione del governo: è un istinto irragionato, se non sempre irragionevole, di repulsione, che trova...

Si calcola, ma è difficile tenere il conto esatto, che abbia cambiato nel corso della sua vita almeno venti case. Era sempre in fuga dagli usurai e dai padroni di casa, che lo inseguivano ... Mastriani, l'inventore del giallo che morì povero e cieco a Napoli