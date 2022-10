Corriere dello Sport

Silenzio totale in casa. Anche sui social , "tempio" delle reazioni da sempre anche a fronte delle sconfitte più dolorose. Su Instagram dei vari giocatori, infatti, si sono sempre registrate almeno 4 - 5 interventi, ...Parlano i numeri e anche ildi tutte le parti interessate, tifosi, CR7 e Ten Hag, che però ... riferendosi all'esclusione dell'excontro il ... Malumore Juve dopo il ko con il Milan: sui social scatta il silenzio Silenzio totale in casa Juve. Anche sui social, "tempio" delle reazioni da sempre anche a fronte delle sconfitte più dolorose. Su Instagram dei vari giocatori, infatti, si sono sempre registrate ...Milan Juventus – Esplode la rabbia dei tifosi della Juventus sui social, soprattutto su Twitter e Instagram. Dopo il ko per 2-0 contro il Milan, cresce il malcontento dei sostenitori bianconeri per le ...