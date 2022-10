Il Cremlino all’Ue | «Pagheranno il No al nostro gas per 20 anni | price cap è minaccia globale»

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’Europa risentirà delle conseguenze negative di aver rifiutato l’energia russa per i prossimi 10 o 20. Questo l’ennesimo affondo nei confronti dell’Unione europea del portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass. Come riporta anche Interfax, secondo Peskov la decisione (non ancora presa) di introdurre ilcap sul gas russo potrebbe destabilizzare il mercato energetico. Una scelta, poi, istigata dagli Stati Uniti, che si starebbero approfittando della crisi energetica dell’Europea vendendole il proprio gas «tre volte più costoso». Poi la malcelata contentezza per la decisione dell’Opec di abbassare la produzione di petrolio: «Non sono propenso a dire che questa sia una sorta di nostra vittoria. No, questa è proprio una vittoria del buon senso», ha detto in diretta a Rossiya-1 Tv. su ...