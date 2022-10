Il campione di calcio fa coming out | “Sono gay” Risposta a sorpresa del compagno

... " Me ne sono andato in pessimi rapporti con quel tecnico, ho lasciato un teamper la seconda volta e lui non contava su di me. Non c'era niente che potessi fare. dovevo partire. Oggi ha ...Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Per difendere, in Germania nel 2024, il titolo did'Europa conquistato l'anno scorso la nazionale italiana didovrà superare il girone eliminatorio. Avversarie: l'Ucraina che si spera essere in condizioni finalmente di normalità, l'...AGI - Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta: queste le rivali dell'Italia, campione in carica, nel Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024, che si disputeranno in Germania dal 14 ...Il messaggio a sorpresa è firmato da Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa ... Nella valanga di risposte al messaggio sul social network del giocatore di calcio ce n’è uno in ...