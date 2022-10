L'HuffPost

Resta ancora il braccio di ferro sulla presidenza del Senato, rivendicata da FdI con Ignazio La Russa e dalla Lega con. Anche il ruolo di Salvini nel futuro governo non è stato ...A guidare la Camera dei deputati andrebbe pacificamente al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari , mentre lo scranno più alto del Senato sarebbe conteso tra l'altro leghistae ... Dr Roberto e Mr Calderoli Libertario, eccessivo, politicamente scorretto, con le sue t-shirt quasi scatenò una guerra. Ma tecnicamente il più bravo di tutti. Lui o il destrissimo La ...A Seriate la prima assemblea del post-Covid (e post sconfitta elettorale). Si apre la partita del congresso L’ultima volta che si erano riuniti in assemblea il Covid non esisteva e la Lega era sopra i ...