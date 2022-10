Calcio | Euro 2024 | Mancini ' girone dell' Italia è abbordabile'

Agenzia ANSA

APPROFONDIMENTI L'Ucraina si candida per ospitare il Mondiale di2030 con Spagna e Portogallo Tutti i gironi di qualificazioni a2024 Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro. ..."Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va bene così. E' un girone da cinque, abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare". Il Ct azzurro Roberto Mancini, ... Calcio: Euro 2024, l'Italia con l'Inghilterra e l'Ucraina - Calcio FORMELLO - Maurizio Sarri può sorridere, mattinata di rifinitura in vista della Fiorentina con tutti i giocatori a disposizione. Alessio Romagnoli è sceso regolarmente in campo dopo i fastidi gastroin ...L’Italia, campione in carica, dovrà affrontare Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta nel girone C delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2024, in programma in Germania. Così il ...