Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi | «Ha offeso tutte le donne»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Bufera di polemiche sucon le. L’episodio tra Ivaha scatenato un putiferio mediatico. E, a poche ore dalla fine della puntata,puntualizza il suo pensiero e la sua posizione in un post sui social. «Voglio dire alcune cose su quello che è accaduto ieri con Iva, perché trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica, di quelle in cui lesi trovano spesso impantanate», scrive la giudice di. Ma facciamo un passo indietro. Cosa è successo Finita l’esibizione di Iva e del suo ballerino, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici eha dato uno zero secco all’esibizione. ...

Selvaggia Lucarelli e le scuse di Iva Zanicchi in tv Iva Zanicchi ha ammesso di aver pronunciato l'offesa nei confronti di Selvaggia Lucarelli dopo lo zero che quest'ultima, giurata di...Mancato per pochi minuti il record delle quattro ore (nette) di programma, ale stelle possono agevolmente puntare al record: edizione ennesima, nel sabato di Rai 1 che è sempre luogo di grande responsabilità. Se fai quattro ore nette è appena ovvio che non ti ...Dopo l'insulto scappato in diretta tv nei confronti della giudice di 'Ballando con le stelle', Iva Zanicchi si è scusata su Twitter con Selvaggia Lucarelli. Come in tutte le competizioni… Leggi ...Indice dei contenuti1 Cosa è successo tra le due protagoniste del talent di Rai 12 Iva Zanicchi si è scusata con Selvaggia Lucarelli durante il loro confronto3 Selvaggia Lucarelli ha accettato le scus ...