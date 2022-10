(Di sabato 8 ottobre 2022) TagsWomen 3vittoria consecutiva, la 2in campionato per leWomen che battono74 - 57 con cinque giocatrici in doppia cifra e il break costruito già nel 1° quarto. La difesa respinge ...

La Dinamo ha pazienza nell'attaccare i cambi di Lucca, Holmes riallunga sul 59 - 44, Sassari prova a chiudere definitivamente il match con l'americana ex Connecticut che quando accelera è infermabile. Tris Dinamo, battuta Lucca TagsDinamo Women 3^ vittoria consecutiva, la 2^ in campionato per le Dinamo Women che battono Lucca 74-57 con cinque giocatrici in doppia cifra e ... È una Dinamo che ha fatto il carico di entusiasmo e sicurezza dopo il successo nella prima di campionato contro Brescia, bissato dalla larga vittoria nell'andata delle qualificazioni di EuroCup femmin ...