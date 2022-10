“Tocca prima a Draghi” Quando nasce il nuovo governo di centrodestra

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) C'è la data per la nascita del. Ad annunciarla è il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine dell'apertura della sede della Cgil un anno dopo l'assalto squadrista: “Presumo che ilMelonirà tra il 21 e il 25 ottobre. Il 20sarà al Consiglio europeo. Ci sembra giusto che sia lui a cogliere i frutti oppure le delusioni di ciò che ha portato avanti in questi mesi nella Ue sul prezzo del gas. Non sarebbe giusto se fosse Giorgia Meloni a capitalizzare in un senso o nell'altro il lavoro di”. L'esponente di Fratelli d'Italia è convinto che “i corpi intermedi otterranno più risultati dalMeloni piuttosto che dalo da Governi di centrosinistra come quello di ...