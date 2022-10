Seconda vittoria di fila di Pogacar al Giro di Lombardia

(Di sabato 8 ottobre 2022) COMO (ITALPRESS) – Tadejha vinto la 116^ edizione deldi: 253 i chilometri da Bergamo a Como con gli ultimi 60 che hanno visto i corridori affrontare salite come il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio e ancora il San Fermo prima del traguardo in riva al Lago. Il campione sloveno dell’Uae Team Emirates ha battuto in una volata a due lo spagnolo Eric Mas (Movistar), conquistando così la sua“classicissima delle foglie morte” consecutiva. Terzo un altro iberico, Mikel Landa (Bahrain Victorious). Nell’ultima ‘monumentò della stagione hanno detto addio all’attività agonistica due grandi campioni come Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

