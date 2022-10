Paola Barale | chi è | età | carriera | oggi | compagno | Instagram e Ballando con le Stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tutto quasi pronto per riaccendere la pista, scaldarsi e scatenarsi.con le, il programma del sabato sera di Rai 1, sta per tornare e nel cast, pronto a mettersi in gioco, c’è anche, che ritorna in tv nelle vesti di ‘ballerina’. Riuscirà nell’impresa? Cerchiamo, però, di conoscerla ancora meglio: dagli inizi alladi successo, fino agli amori travagliati e alla vita privata. View this post onA post shared by(@official) Dagli inizi al debutto diè nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma ...