Milano | la polemica sull’Area B vietata alle auto a benzina Euro 2 | «Una scelta classista»

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Non c’è nessuna possibilità che io cambi idea». Il sindaco di, Beppe Sala, non è disposto a sedersi a un tavolo con l’opposizione per rivedere o ritardare la messa in opera di Area B. Dal 1° ottobre, in gran parte del capoluogo lombardo, sono entrate in vigore le nuove regole sulla circolazione delle. L’ingresso in città non è più consentitovetture afino all’2 e a quelle a diesel fino all’5. Una decisione presa con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento a, ma che rischia di colpire fin troppo duramente la popolazione in un periodo di difficoltà. È la destra, in particolare Fratelli d’Italia, che si sta dando da fare per convincere il sindaco a rinviare i nuovi divieti attraverso una raccolta firme. «Questo provvedimento ...