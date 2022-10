LIVE Milan-Juventus 1-0 calcio | Serie A in DIRETTA | Tomori sblocca alla fine del primo tempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55che parte bene ma poi non concretizza,che prende due pali ma poi riesce a segnare con una controversa azione che porta ad un corner con una mischia in mezzo. A tra poco per il secondo! 47? Finisce il1-0. 45? Gooooooooooooool,, risolve di sinistro in mischia battendo Szczesny,1-0. 43? Pressing di Kostic, che risulta falloso. 41? Possesso pdella. 39? Tanti scontri duri in questo momento a centrocampo. 37? Conclusione alta di Bennacer. 35? Allegri chiedesquadra di alzarsi. 33? Ancora palo di Leao, ...

- Juventus è il secondo anticipo della 9ª giornata di Serie A : fischio d'inizio alle 18, arbitra Daniele Orato della sezione di Schio, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.- JUVENTUS Sabato 08/10 h. 18.00 Arbitro: Orsato Assistenti: Carbone - Giallatini Quarto uomo: Fabbri VAR: Chiffi AVAR: Marini PRIMO TEMPO 30' - Ilchiede un rigore per tocco con il ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Juve si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Juve 0 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il match 5 Ritmi subito ...Traversone su cui svetta Bremer. Finisce qui la prima frazione. 46' Tomori porta in vantaggio il Milan. Calcio d'angolo battuto da Theo Hernandez all'indietro. Giroud calcia potentissimo, colpendo in ...Ottimo primo tempo per uno sfortunatissimo Milan che però riesce a trovare la rete del vantaggio con Tomori in pieno recupero. Grande partita di Leao, che ha colpito due pali in questi primi ...