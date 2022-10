Calciomercato.com

Commenta per primo Il Manchester United a gennaio ascolteràper il centrocampista classe 1997 Donny van de Beek : in scadenza nel 2025, piace alCommenta per primo Secondo il Times a gennaio il Newcastle tornerò alla carica per James Maddison , trequartista del, in scadenza nel 2024. In estate le Fosse hanno detto no a due, di 40 e 45 milioni di sterline. Leicester: offerte in arrivo a gennaio per Rodgers In estate Bartlomiej Dragowski ha lasciato la Fiorentina per andare allo Spezia ma il portale polacco Meczyki.pl riporta dell'interesse del Leicester, pronto a sborsare 8-9 milioni di ...Aumenta la concorrenza su Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester. Accostato anche alla Juventus, il centrocampista sarebbe anche un serio obiettivo di Barcellona ed Arsenal pronte ...