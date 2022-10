In Sicilia ha vinto Renato Schifani | ma lo spoglio non è ancora finito

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Di sicuro c’è solo che ha. Stiamo parlando di, nuovo presidente della Regionena. Ecco, di sicuro c’è solo che ha. E basta. Perché, un po’ come accade in certe repubbliche dai nomi esotici, in, ufficialmente, a due settimane dalle elezioni regionali, non si sonoconcluse le operazioni di voto. Stavolta non c’entrano nulla quei presidenti di seggio che, in primavera, preferirono andare a seguire la finale play off del Palermo Calcio per la promozione in Serie B, piuttosto che adempiere il loro dovere, mandando nel caos le operazioni del voto per l’elezione del nuovo Sindaco. Quello che accade, in questi giorni, è che ci sono 48 sezioni dove i presidenti di seggio allo stadio non ci sono andati, ma forse è meglio se lo ...