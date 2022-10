Highlights e gol Fidelis Andria-Catanzaro 0-4 | Serie C | girone C 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Termina 4-0 per illa sfida contro la, valevole per la settima giornata diC,/23. Apre le marcature Vandeputte al 30esimo, è poi Iemmello a firmare il raddoppio otto minuti più tardi. Allunga ancora le distanze il gol al 44esimo messo a segno da Biasci. Sul finale è ancora il centrocampista numero 27 ad andare a segno, firmando il definitivo 4-0 per i giallorossi. SportFace.