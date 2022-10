Germania | treni fermi per ore nel Nord del Paese Il ministro dei Trasporti | “È stato un sabotaggio | cavi tagliati di proposito”

(Di sabato 8 ottobre 2022)per ore neldellaa causa di un problema al sistema di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie che “serve alla comunicazione fra i posti di comando che dirigono ie istessi”. Le ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di ““, come riferisce la Dpa. Lo stesso termine èutilizzato daldeiVolker Wissing (FDP), secondo cui “isono statiin due differenti punti” e si tratta di “un’azione mirata e deliberata”. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter. La sospensione è durata circa tre ...

