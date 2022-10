Abruzzo | le feste più belle e particolari della regione dell' Italia meridionale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 8 ottobre 2022) Laè nota per le suetradizionali, ricche di folclore. Ecco lepiùe quando vengono celebrate Tutte le regionine hannoe tradizioni moltoe affascinanti. Non fa eccezione l': molti comuni abruzzesi hanno le loro tradizioni e celebrano, in determinati periodi'anno,ed eventi molto. Eventi principalmente religiosi, ma anche folcloristici, che appassionano tanti cittadini e turisti amantie tradizioni meridionali. Leabruzzesi sono tantissime: è impossibile, in effetti, citarle tutte. In questo articolo, però, proveremo a elencarne ...