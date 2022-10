Ultime Notizie – Nobel 2022 | Podolyak ironizza | “Concezione interessante della parola ‘pace' ”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Il Comitato per ilha una’ se rappresentanti di due Paesi che hanno attaccato un terzo ricevono il Premioinsieme. Né organizzazioni russe né bielorusse sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra. Ildi quest’anno è ‘fantastico'”. Lo ha scritto su Twitter Mykhailo, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’assegnazione del Premio all’attivista per i diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all’associazione per i diritti umani russa Memorial e al Centro per le libertà civili, organizzazione per i diritti umani ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione