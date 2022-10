Sondaggi politici Demos | i veneti sono rassegnati | non avranno alcuna autonomia

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il 75% tuttavia la desidererebbe La sconfitta della Lega, con i voti che nelle ultime elezionipassati in massa a Fratelli d’Italia soprattutto in una delle sue roccaforti, il Veneto, ha riportato sul tappeto la questione antica dell’indipendentismo o dell’autonomismo. Alcuni vorrebbero tornasse centrale per il partito dopo il periodo sovranista salviniano.ha voluto occuparsi di questo nell’ultimo dei suoi, chiedendo proprio aise pensano ancora all’. La risposta è sì. Il 75% è favorevole a essa. È un dato di poco inferiore a quello degli scorsi mesi, anche se il gradimento era arrivato all’84% nel febbraio 2021.gli elettori di centrodestra ad essere più propensi verso ...